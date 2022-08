Hyperambitieus Helmond Sport predikt geduld in aanloop naar derby: ‘Niet te snel negatief worden’

transfer Helmond Sport huurt bekend drietal van KV Mechelen nog een extra seizoen

Het hing al even in de lucht, maar nu is het dan ook officieel: Helmond Sport huurt Gaétan Bosiers (23), Jarno Lion (21) en Jules Houttequiet (19) het komende seizoen opnieuw van KV Mechelen. Het drietal speelde afgelopen jaargang ook al op De Braak, voor Bosiers wordt het al zijn derde seizoen.

27 juni