Ibrahim verlaat Helmond Sport en kiest voor maatschappelijke carrière

Ibrahim voetbalde in de jeugd bij de amateurs van RKAV Volendam en werd in 2015 opgepikt door Almere City, waar hij op 30 oktober 2015 met een invalbeurt debuteerde in het betaalde voetbal. Nadat hij bij Almere City vooral in het beloftenteam actief was, waagde hij in 2017 zijn kans bij Helmond Sport. Ook daar speelde hij in eerste instantie vooral bij de beloften, maar in het laatste seizoen (2017-2018) onder leiding van trainer Roy Hendriksen kreeg de aanvaller de kans om zich te laten zien met een aantal invalbeurten en één basisplek.