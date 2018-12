‘Ik ben Helmonder, ik had iets kunnen toevoegen’

Vanuit zijn nieuwe woning in Helmond kan Maikel Verkoelen bijna letterlijk horen wat zich in het SolarUnie Stadion afspeelt. Toch krijgt hij, de enige Helmonder die de laatste jaren het Helmond Sport-shirt droeg, er maar weinig van mee: Verkoelen is sinds de zomer onderdeel van stuntploeg TOP Oss. En dat terwijl hij graag zijn aflopende contract bij Helmond Sport had verlengd. ,,Ik had in Oss al snel écht het gevoel dat ze me wilden hebben, dat miste ik in Helmond", blikt Verkoelen terug. Hij mocht wel mee blijven trainen, maar als er 22 man voor een partijspel waren, kon hij als 'nummer 23' weleens wissel staan. ,,Zonde. Als ik fit was, speelde ik altijd bij Helmond Sport. Buiten het voetbal heb ik ook meer met die club dan met TOP, ik ben een Helmonder."