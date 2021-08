In 1995 verloor Helmond Sport de eerste zeven duels: ‘Ik kan me niet herinneren dat we het zo slecht hebben gedaan’

nabeschouwing Helmond Sport doet ook tegen Jong AZ serieuze gooi naar wereldre­cord kansen missen: ‘Het is echt bizar’

14 augustus Het wereldrecord kansen missen? Helmond Sport deed er vrijdagavond een serieuze gooi naar tegen Jong AZ. Lat, paal, een gemiste penalty en verliezen in de extra tijd... En toch is het allemaal zo slecht niet bij de Helmonders, die bij vlagen nu al beter voetballen dan in het vorige seizoen.