In alles snakt hekkensluiter Helmond Sport naar het nieuwe seizoen

Futloos en inspiratieloos. Alsof het al zomerstop was. Zo acteerden de profs van Helmond Sport gisteravond tegen De Graafschap. Met het hoofd in de wolken. In het vliegtuig naar de zon dan. Een afgang voor eigen publiek was het gevolg: 0-4. En daarmee kwam de thuisploeg nog goed weg ook. Want wat als de Doetinchemse opponent, met de schamele negende plek nog altijd kanshebber voor een plek in de nacompetitie, het gaspedaal 90 minuten lang had ingedrukt?