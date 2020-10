Interim-duo Verberne/Coolen ziet kansen voor Helmond Sport, dat door corona is getroffen: ‘Zij móéten’

Trainer Wil Boessen, assistent Frank van Kempen en keeperstrainer Wim Ribbens ontbreken dinsdagavond. ,,Dat is heel vervelend. We zijn juist heel nauwkeurig met de regels om gegaan, zo zie je maar weer dat het virus soms snel om zich heen grijpt”, zegt Verberne, die telkens nog negatief werd getest. En dan kan het zomaar gebeuren dat de in Brandevoort woonachtige Verberne, die bij Helmond Sport stageloopt voor de trainerscursus, samen met technisch manager Coolen voor de groep staat. Verberne was eerder al interim-trainer bij MVV en Roda JC.

In Kerkrade was hij vorig seizoen 4 competitiewedstrijden eindverantwoordelijke. ,,Het is mij dus niet helemaal vreemd, net als voor Louis. Hij heeft veel ervaring”, zegt Verberne, die nog speler was onder Coolen bij Helmond Sport. Het duo zet tegen Cambuur vooral de ingezette lijn van Boessen voort. ,,Die lijn is duidelijk, we hebben elke dag veel overleg met Wil. Het zou ook vreemd zijn als we de opstelling nu ineens helemaal om gaan gooien.”

Volwaardige assistent-trainer

Hij noemt het ‘bijzonder’ dat hij samen met Coolen langs de lijn staat. De in Beek en Donk opgegroeide Verberne begon zijn actieve carrière bij Helmond Sport, waar zijn ouders nog de horeca in de businessclub verzorgden. De ex-verdediger keerde in de zomer terug als stagiair, maar Boessen ziet hem als een volwaardige assistent-trainer. Verberne was eerder ook al assistent-coach bij MVV, FC Eindhoven, NAC Breda en vorig seizoen nog bij Roda JC.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Wil Boessen ontbreekt dinsdagavond tegen SC Cambuur. © BSR Agency

Topploeg Cambuur

Verberne deed ook de voorbespreking van de wedstrijd tegen Cambuur. De Friezen waren vorig seizoen hard op weg naar het kampioenschap en promotie, maar corona gooide toen roet in het eten. Dit jaar is dat alsnog het doel, de selectie is ook nagenoeg hetzelfde gebleven. ,,Cambuur is een topploeg, die dominant en dynamisch voetbal. Als Antonia eruit gaat, hebben ze Korte nog. Zij móéten tegen ons, daar kunnen wij voordeel uit halen.”

Quote Cambuur móét tegen ons, daar kunnen wij ons voordeel uit halen Maurice Verberne, Assistent-coach Helmond Sport

Dat moet Helmond Sport wel zonder publiek doen, Verberne vindt dat ‘zonde’, maar stelt ook dat zijn spelers zonder de fans gas moeten geven. ,,De wedstrijd is ook live op tv, dan kan je jezelf in de spotlights zetten.” Dat kan het beste met doelpunten, daar heeft Helmond Sport dit seizoen moeite mee. De ploeg scoorde pas twee keer in 5 competitiewedstrijden. Cambuur is met zestien doelpunten juist een van de meest scorende teams.

Blessures

Verberne en Coolen kunnen tegen Cambuur geen beroep doen op Guus Joppen, die op de weg terug is van een blessure aan zijn hamstring, aanwinst Berk Cetin (blessure) en doelman Rowen Koot (ziek). Verder is iedereen fit.