Invaller leidt de Helmondse herrijzenis in: ‘En het dan zó weggeven’

Opnieuw bleef Helmond Sport namelijk met lege handen achter. Voor de zevende keer in de laatste acht duels in de eerste divisie, ditmaal in Kerkrade: 5-3. ,,Eerst groots terugkomen en dan zo weggeven. Dat is zonde én typerend voor ons seizoen”, concludeerde Beekman een klein kwartier na het duel in de catacomben van het Parkstad Limburg Stadion.