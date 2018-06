Jason Bourdouxhe verruilt Helmond Sport voor promovendus FC Emmen

Helmond Sport had Bourdouxhe graag langer aan zich gebonden, maar de Belg bedankte voor het aanbod. ,,FC Emmen heeft zich de laatste jaren in rap tempo ontwikkeld en maakt nu de stap naar de eredivisie", zegt Bourdouxhe. ,,Het is voor mij een groot voorrecht dat Emmen deze stap samen met mij wenst te maken. Ik ga mijn stinkende best doen, dit is voor mij de kans om het maximale uit mijn carrière te halen", vervolgt Bourdouxhe, die werd opgeleid door PSV.