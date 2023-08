Jong PSV blijft de baas over Helmond Sport en klimt naar de vierde plaats

Maar Helmond kwam bijzonder matig voor de dag op De Herdgang. De eerste kans was nog wel voor de bezoekers (een schot voorlangs na een kwartier van Giannis Botos), maar daarna trok Jong PSV de wedstrijd naar zich toe. Toch duurde het tot de 39ste minuut voor de thuisploeg op voorsprong kwam. De sterk spelende Jeremy Antonisse slingerde de bal voor de goal en Tai Abed knikte fraai raak. Voor de 19-jarige Israëliër was het zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. Jong PSV drukte door en was nog voor rust dicht bij de 2-0 toen aanvoerder Jason van Duiven op de paal schoot.

In de tweede helft bleef Jong PSV de baas. De thuisclub sprong lange tijd slordig om met zijn kansen, maar in de 72ste minuut was het dan toch invaller Tim van den Heuvel die met zijn eerste doelpunt in het profvoetbal de 2-0 op het scorebord bracht. De wedstrijd leek beslist, maar in de 85ste minuut zorgde Amuzu met zijn treffer toch nog even voor hoop in de Helmondse harten. Meer dan hoop werd het echter niet.