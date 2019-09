Joppen en Sleegers willen oude tijden laten herbeleven in derby: ‘Blijft een aparte wedstrijd’

Van de twaalf derby’s die Eindhovenaar Guus Joppen (29) met Helmond Sport speelde, is er een die er voor hem bovenuit steekt. Die ene clash van 29 augustus 2008 zal de rechtsback niet snel meer vergeten. Helmond Sport won met 4-3, terwijl het in de 89ste minuut nog 2-3 voor FC Eindhoven was. ,,Youssef (Chida, red.) en Bruno (Andrade, red.) kregen het effe op hun heupen en scoorden in de laatste minuten”, herinnert Joppen. ,,Maar vooral de vreugde van de supporters is me bijgebleven. Het was één groot feest.”