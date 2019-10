Jubileum in stijl voor Van Gassel: Helmond Sport-goalie betaalt vertrouwen uit

Snep­vangers schiet Helmond Sport met twee goals naar zege: ‘Ik had nog iets goed te maken’

4 oktober NAC-huurling Diego Snepvangers had iets goed te maken na een aantal mindere wedstrijden en dat deed hij vrijdagavond ook. Hij maakte twee treffers voor Helmond Sport, dat met 3-1 van MVV won. ,,Ik was erop gebrand om na twee mindere wedstrijden weer iets te laten zien. Dat is wel gelukt.”