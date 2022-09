Kaars laat licht branden op De Braak: ‘Hier hebben we bij Helmond Sport naar gesmacht’

Zijn glimlach was groots toen hij in de 92ste minuut het veld verliet. Het applaus van De Braak denderde op hem neer. En die ovatie was meer dan verdiend. Hij had in de dik anderhalf uur voor zijn wissel het hyperambitieuze Helmond Sport naar de eerste punten van het seizoen geleid. Eindelijk ook, na vier verliespartijen in de eerste divisie. En dat juist Martijn Kaars het licht liet branden op De Braak, was wel heel toepasselijk.