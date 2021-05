Kan ‘gestimuleerd’ Helmond Sport het promotiefeestje van De Graafschap verstoren? ‘Willen onze plicht doen’

Stroopwafels, bierpakketten en een jaar lang gratis auto's wassen: Helmond Sport wordt vanuit het Go Ahead Eagles-kamp aardig gestimuleerd om woensdag het promotiefeestje van De Graafschap te verstoren. ,,Er wordt zoveel geluld, ik richt me puur op de wedstrijd”, zegt trainer Wil Boessen.

Helmond Sport was in 1991 al eens eerder figurant bij een promotie van De Graafschap, nu zijn de Helmonders wederom de laatste horde voor de Doetinchemmers om promotie naar de eredivisie af te dwingen. En daar is - zeker in Doetinchem én Deventer - nogal wat om te doen: bij puntenverlies van De Graafschap is Go Ahead Eagles kandidaat nummer één om de tweede plek over te nemen. ,,Ik snap dat het bij die clubs leeft, maar daar zijn wij helemaal niet mee bezig. Wij willen onze plicht doen en zo hoog mogelijk op de ranglijst eindigen”, zegt Boessen.

Quote Tiende of dertiende, dat maakt nogal verschil. Het is sowieso mooi dat we tegen De Graafschap nog ergens om spelen Wil Boessen, Helmond Sport

De verhalen dat Go Ahead-supporters zijn spelersgroep met kado's willen stimuleren, klinken de trainer ook niet bekend in de oren. De eigenaar van J&R Stroopwafels uit Deventer, Rik Schimmel, stuurt de spelers van Helmond Sport naar eigen zeggen een gepersonaliseerde doos stroopwafels mét Helmond Sport-logo en weer een andere fan stuurt een bierpakketje. En dan is er ook nog de actie van een Deventerse autowasserette: bij winst mogen de spelers van Helmond Sport een jaar lang gratis hun auto wassen. Dan moeten ze wel even naar Deventer rijden...

Volledig scherm Helmond Sport-trainer Wil Boessen speelt met zijn ploeg nog een belangrijke rol in de laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie. © Pro Shots / Peter van Gogh

Linkerrijtje?

Boessen kan daar niks mee. Helmond Sport staat in het linkerrijtje en wil daar ook eindigen. Een resultaat tegen De Graafschap is dan welkom, want als alle concurrenten punten pakken, kan Helmond Sport ook nog zomaar dertiende eindigen. ,,Tiende of dertiende, dat maakt nogal verschil, ja. Het is sowieso mooi dat we nu tegen De Graafschap nog ergens om spelen”, zegt Boessen, die met zijn ploeg ook nog lang meedeed in de vierde periode.

De trainer moet het in Doetinchem wel zonder Sander Vereijken stellen, de Helmonder heeft een knieblessure. Verder zijn Maxime De Bie, Dani Theunissen en Kay van de Vorst nog geblesseerd. Boessen vertelt nog niet hoe hij het promotiefeestje wil gaan verstoren, maar sluit een verrassing in zijn opstelling niet uit. ,,Vorige week stonden er al honderd tractoren op de parkeerplaats bij De Graafschap, dat zal nu niet anders zijn. De druk staat er bij hen vol op, wij kunnen vrij ontspannen voetballen. We gaan er een mooie clash van maken”, besluit de oefenmeester.

Vermoedelijke opstelling: Koot; Reith, Joppen, Van Hoorenbeeck, Van der Sluijs; Thomassen, Dzepar, Duijvestijn; Van Keilegom, Goselink, Loukili.