Kan Helmond Sport tegen FC Groningen eindelijk weer eens stunten in de beker? ‘Beter dit dan amateurclub’

Het bekertoernooi en Helmond Sport? Het is de afgelopen tien jaar niet bepaald een gelukkige combinatie. En dan wacht er woensdagavond met FC Groningen-uit ook nog een zware wedstrijd. Trainer Wil Boessen vindt dat juist mooi. ,,Het is een prachtig affiche, zeker voor die jonge gasten.”

Of het nu Go Ahead Eagles, Xerxes, IJsselmeervogels, MVV, Kozakken Boys, SC Cambuur, Fortuna Sittard, GVVV of vorig seizoen Excelsior was: Helmond Sport vloog in de laatste tien seizoenen bijna iedere keer in de eerste ronde al uit de KNVB-beker. Alleen in 2015 werd een bescheiden succesje geboekt, tegen RKC, verder was het dus iedere keer snel gepiept. Dit jaar was ook de loting niet echt gunstig gezind met een sterke eredivisieploeg, of toch wel?

Quote Dit is voor ons een geweldige wedstrijd, beter ook dan tegen een amateur­club. Dan kan je alleen maar verliezen Wil Boessen, Helmond Sport

,,Ik dacht: FC Groningen-uit, oh dat wordt een makkie”, grapt Boessen. ,,Nee, Groningen heeft een goede ploeg, die vaak furieus aan een wedstrijd begint, met veel druk naar voren. Hoe langer het 0-0 blijft, hoe beter dat voor ons is. Daar moeten we op inspelen, wij krijgen echt wel ruimte om te voetballen”, zegt Boessen.

Het scheelt ook dat de wedstrijd pas om 21.00 uur is, er zullen slechts zo'n 7.500 supporters in de Euroborg zijn, onder wie 3.600 zorgmedewerkers die het bekerduel gratis bij mogen wonen. Als bedankje voor hun inzet in de coronapandemie.

Volledig scherm Jelle Goselink worstelde met zijn vorm, maar vijzelde zijn vertrouwen weer op met een doelpunt tegen Telstar. © Pro Shots / Vincent de Vries

Vier blessuregevallen

FC Groningen-trainer Danny Buijs kondigt zo'n drie á vier wijzigingen aan in zijn formatie, Boessen houdt het bij precies dezelfde elf als tegen Telstar (2-2) vrijdag. Dylan Seys (niet wedstrijdfit), Arno Van Keilegom (lies), Kevin Bukusu (bovenbeen) en Keyennu Lont (teen) ontbreken. ,,Arno, Kevin en Keyennu zijn snel weer terug, met Dylan duurt het wat langer. Hij moet er eerst helemaal klaar voor zijn om honderd procent mee te kunnen trainen.”

De selectie is kortom krap, maar volgens Boessen groot genoeg om het FC Groningen moeilijk te maken. ,,Dit is voor ons een geweldige wedstrijd, beter ook dan tegen een amateurclub. Dan kan je vaak alleen maar verliezen, nu hebben we eigenlijk niets te verliezen. En dan spelen we ook nog in de Euroborg, voor die jonge gasten van ons is dit een mooie ervaring. Het zou helemaal mooi zijn als we nu wél een ronde verder komen”, zegt Boessen.

Vermoedelijke opstelling Helmond Sport: Havekotte; Reith, De Bie, Van der Meer, Van der Sluijs; Vereijken, Lion, Bosiers, Van Landschoot; Goselink, Dolet.