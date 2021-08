Kansenmissend Helmond Sport doet zichzelf enorm tekort met pijnlijke nederlaag tegen Jong AZ

Paal en lat

Vrijdag liep het aanvankelijk anders. Van de eerste minuut af aan was het al duidelijk dat de ploeg de eerste thuiswedstrijd mét publiek in de Keuken Kampioen Divisie sinds 329 dagen goed af wilde sluiten. Jelle Goselink had de beste kansen in de eerste helft, maar zijn kopballen en schoten misten kracht of precisie. Op slag van rust had hij nog de beste kans, na een fraaie steekpass van Maxime De Bie, maar de Helmond Sport-spits knikte de bal net op de paal.