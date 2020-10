Kay van de Vorst keert mogelijk weer terug bij Helmond Sport: ‘Ik ga er rustig over nadenken’

,,Ik had een hoop vragen, die heeft Kay beantwoord. Ik ga er rustig over nadenken”, zegt Boessen, die verwacht ergens deze week een knoop door te hakken. Van de Vorst leverde onlangs teleurgesteld zijn spullen in, omdat hij ‘een stukje waardering’ vanuit de club miste. De Helmonder had de club om een kleine vergoeding gevraagd, hij speelde sinds zijn komst in 2019 op amateurbasis, voor nul euro. ,,Het is voor mij gewoon niet goed geregeld”, zei Van de Vorst eerder. ,,Ik weet ook dat ik geen Messi ben, maar volgens mij missta ik niet bij Helmond Sport.”