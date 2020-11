Kay van de Vorst keert na goed gesprek weer terug bij Helmond Sport

Kay van de Vorst keert mogelijk weer terug bij Helmond Sport: ‘Ik ga er rustig over nadenken’

19 oktober De kans is aanwezig dat Kay van de Vorst (19) op korte termijn weer terugkeert bij Helmond Sport. Een aantal loyale clubsponsors is bereid om de Helmondse middenvelder een vergoeding aan te bieden, Van de Vorst heeft inmiddels ook gesproken met trainer Wil Boessen, die snel beslist of Van de Vorst terug kan keren.