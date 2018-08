Kjell Knops op proef bij Helmond Sport

Door een slepende knieblessure, plus een ernstige infectie, was het lange tijd de vraag of Knops überhaupt nog ooit kon voetballen. Hij scheurde in april 2017 zijn kruisband af bij Port Vale, een club uit de Engelse League One. Het afgelopen seizoen speelde hij geen minuut, in de voorbereiding maakte hij zijn rentree bij MVV. Dat is ook de club waar Knops van 2011 tot en met 2016 speelde.