Klein en onzeker ventje van toen verlaat Helmond Sport én Someren-Eind met een vracht aan ervaring: ‘Was niet altijd makkelijk’

Terwijl hond Gratje vrolijk door de woonkamer kwispelt en de kippen achter in de tuin scharrelen, blikt Stijn van Gassel vooruit op zijn toekomst. Dat doet de keeper van Helmond Sport niet vanuit Ysselsteyn, waar hij als zoon van de lokale bakker opgroeide, maar vanuit Someren-Eind. Toen hij vriendin Ruby zo'n drie jaar geleden leerde kennen, trok hij al snel in bij zijn schoonouders en schoonbroertje Jim. ,,Ons pap is als bakker vaak druk bezig, ik was best veel alleen thuis. Toen ben ik hier ingetrokken, dat ging eigenlijk als vanzelf. Ik pas me makkelijk aan.”