Kroniek van een krankzinnige Helmond Sport-avond: ‘Toch heerlijk om zo'n promotiefeestje te verpesten?’

Het begon al met de herinneringen aan de promotiewedstrijd van De Graafschap in 1991. Helmond Sport was toen al eens de figurant in een promotiefeestje van de Doetinchemse club, maar hield daar een wrange nasmaak aan over. Scheidsrechter Minne Modderman floot wel erg op de hand van de Superboeren en bleef na de 3-1 zege nog hangen op De Vijverberg... Louis Coolen, nú technisch manager, maar toen nog assistent-trainer van Frans Körver bij Helmond Sport, had dat nog helder op zijn netvlies staan. Niet nóg eens zo’n avond in Doetinchem.