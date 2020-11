KV Mechelen-huurling Alec Van Hoorenbeeck zet zijn groeispurt voort bij Helmond Sport: ‘Soms té gretig’

Loukili bezorgt veerkrach­tig Helmond Sport een punt in De Goffert

6 november Helmond Sport leek nipt te gaan verliezen van NEC, maar Karim Loukili zorgde met een vlammend schot in de slotfase voor een punt: 2-2. Op basis van het laatste halfuur was dat ook verdiend, daarvoor was NEC de betere ploeg.