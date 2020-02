Kwakkelend Helmond Sport heeft ook tegen NEC geen schijn van kans

Helmond Sport verkeert al maanden in een dramatische vorm. Tegen NEC hoopte Wil Boessen de neerwaartse spiraal weer eens te doorbreken met basisplaatsen voor Jeff Stans (voor Kay van de Vorst) en Juul Respen (voor de niet fitte Vereijken). Verder keerden Jeroen Verkennis en Ferry de Regt in De Goffert na ziekte weer terug in het centrum van de Helmondse defensie.

Dat laatste zorgde nog voor een beetje stabiliteit in de defensie, het was - zoals zo vaak in dit seizoen - vooral tegenhouden voor Helmond Sport. De wedstrijd kwam wat moeizaam op gang door blessures van NEC’er Anthony Musaba, die met een brancard het veld af moest, en Guus Joppen. Die laatste werd vervangen door Jeffrey Neral. NEC schakelde daarna een tandje bij en werd vooral minder slordig. Dat resulteerde na 36 minuten in de 1-0, Diego Snepvangers was linksback Bas Kuipers kwijt, die de bal vervolgens simpel terug legde op Jellert van Landschoot.

Helmond Sport onder vuur

Ook na rust had Helmond Sport niets in te brengen, het mocht zelfs van geluk spreken dat NEC niet al meteen na rust gehakt maakte van de ploeg. Na een prima aanval knikte Zian Flemming de 2-0 binnen, daarna had alleen Jonathan Okita al drie keer kunnen scoren. De NEC-aanvaller had zijn vizier echter niet op scherp staan, en dus was NEC al met al lief voor Helmond Sport.