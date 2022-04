Laatste plaats en toch complimenten voor Helmond Sport, dat ADO Den Haag treft: ‘Dat is niet zomaar’

voorbeschouwingHet is voor Helmond Sport bijna onmogelijk om nog van de laatste plek af te komen: de ploeg van trainer Sven Swinnen staat liefst zeven punten achter nummer 19 Jong FC Utrecht. En toch proeft de Belgische coach respect. ,,Wij krijgen vanuit veel kanten complimenten over onze speelwijze.”

Helmond Sport is achter de schermen veelvuldig in gesprek met zaakwaarnemers en speler richting het nieuwe seizoen. Dan moet de ploeg de weg omhoog weer inzetten, maar ondertussen stelt Swinnen dus dat de kentering al is ingezet. De 3-4-3-formatie oogst volgens hem lof, de kans is groot dat Helmond Sport ook de komende jaren zo blijft voetballen. ,,Dat zit in mijn DNA, maar het past ook bij de mentaliteit van Helmond. We willen gas geven.”

De Helmonders schroeven de ambities ook flink op, de huidige laatste plaats op de ranglijst is een doorn in het oog, daarom gaat het spelersbudget flink omhoog. Martijn Kaars is de eerste nieuwe aanwinst, maar er volgen snel meerdere spelers. ,,Martijn stond al langer op de radar, hij past in het profiel en krijgt niet zomaar nummer negen. We zien in hem een echte aanwinst”, benadrukt Swinnen, die nog vijf competitieduels voor de boeg heeft.

Sprokkelen

Die resterende duels zijn deels ook een voorbereiding op het nieuwe seizoen, zo heeft Helmond Sport nog wat langer de tijd genomen om te kijken of Paul Fosu-Mensah, Dylan Seys en Keyennu Lont volgend seizoen nog een rol kunnen spelen. ,,We willen zoveel mogelijk punten blijven sprokkelen. Die laatste plaats is vervelend, maar ik zie echt ontwikkeling in de ploeg, dat zie je ook terug in de cijfers. We krijgen ook niet zomaar complimenten.”

Vrijdag hoopt Swinnen die complimenten om te zetten in punten tegen ADO Den Haag. Tegen MVV werd nog ongelukkig verloren, maar Helmond Sport heeft aanvoerder Robin van der Meer weer terug. Dat scheelt veel, zeker omdat ADO met Thomas Verheydt een fysiek sterke spits heeft. In de heenwedstrijd (0-0) had Van der Meer hem aardig in de tang. Naast Van der Meer is ook Ilias Breugelmans weer terug. Verder zijn Kevin Bukusu, Lucas Defise, Sander Vereijken, Aaron Bastiaans, Jelle Goselink, Tarik Essakkati en Keyennu Lont nog niet inzetbaar.

Volledig scherm Helmond Sport-trainer Sven Swinnen mist nog altijd de nodige spelers tegen ADO Den Haag. © Pro Shots / Thomas Bakker