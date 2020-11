Late tegentreffer hakt erin bij Helmond Sport: ‘Zonde dat het wordt afgestraft’

Zo stel je met een lege knip een selectie samen: ‘Kat in het nauw maakt in Helmond nóg raardere sprongen’

10 oktober Helmond Sport had in de transferzomer amper geld te besteden, maar de club wist met de nodige creativiteit uiteindelijk toch een selectie samen te stellen. Hoe? Louis Coolen (68) en Eric Clijnk (53) geven een kijkje achter de schermen bij Helmond Sport, dat volop in de overlevingsmodus staat.