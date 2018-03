Leon Vlemmings nieuwe algemeen directeur Helmond Sport

De in Gemert geboren Vlemmings treedt per 3 april in dienst bij Helmond Sport. Over de overgangsperiode op directieniveau zal later meer duidelijkheid komen.

Uitdaging

Voor Vlemmings betekent zijn komst naar Helmond Sport tevens een terugkeer op het oude nest. ,,Als B-junior van vv Gemert werd ik door Helmond Sport gevraagd om voor het eerste A jeugdelftal in de geschiedenis van Helmond Sport te spelen. Later heb ik mijn debuut mogen maken in het eerste elftal. Het maakt me enorm trots dat ik nu gevraagd ben om in een andere rol terug te keren.”

Vlemmings kijkt uit naar zijn nieuwe baan. ,, Voor mij persoonlijk is dit een geweldige uitdaging waarin ik met mijn ervaring in de bedrijfstak betaald voetbal, het onderwijs en het bedrijfsleven graag onderdeel van uit wil maken.”

Voetbalachtergrond