Liever de man die Helmond Sport aan succes helpt, dan lucratief aanbod uit Dubai: ‘Er gaat hier nog véél meer veranderen’

Helmond Sport neemt per direct afscheid van Sander Vereijken

Het huwelijk tussen Sander Vereijken (25) en Helmond Sport is per direct tot een einde gekomen. Club en speler waren al even in gesprek over de ontbinding van het nog tot medio 2023 lopende contract, inmiddels is er overeenstemming bereikt. De Helmonder is dichtbij een nieuwe uitdaging.

20 juli