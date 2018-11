Lijdensweg Helmond Sport duurt voort tegen RKC, negatief record Alflen

Helmond Sport-trainer Robby Alflen had vooraf nog een goed gevoel over de wedstrijd tegen RKC én leek daarin gelijk te krijgen. Léék, want Furhgill Zeldenrust schoot na dertig seconden niet in het doel, maar ernaast. Ook daarna waren twee mogelijkheden niet aan gelegenheidsspits Diego Snepvangers besteed. Alflen had weinig smaken over; Arne Naudts is geblesseerd en Richelor Sprangers geschorst.

RKC had veel minder kansen nodig om te scoren. In de 32ste minuut profiteerde Ezra Walian voor het eerst van halfslachtig ingrijpen van de Helmond Sport-defensie door uit de draai raak te schieten: 0-1. Even later kon RKC-rechtsback Jurien Gaari zomaar opstomen vanaf de rechterkant en een voorzet geven op de vrijstaande Darren Maatsen: 0-2. Dat was ook meteen de ruststand in stadion De Braak.

Rode kaart RKC