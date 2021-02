Linkerrijtje of zelfs play-offs? Helmond Sport mag na knappe zege even dromen: ‘Zijn met iets moois bezig’

Het snode plannetje spookte al de hele week door zijn hoofd én kwam nog uit ook: uitgerekend Goselink (21 had dinsdag een groot aandeel in de eerste goal van Helmond Sport tegen Almere City. Uitgerekend hij; de aanvaller die dit seizoen wordt gehuurd van de ambitieuze Flevolanders. Goselink schoot de bal via Damon Mirani in het doel. Zijn treffer of toch een eigen goal? ,,Honderd procent de mijne. Hij was er sowieso ingegaan”, zei Goselink.