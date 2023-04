Linksback van Helmond Sport moet weken brommen voor rode kaart

Culhaci kreeg afgelopen vrijdag rood in de thuiswedstrijd tegen MVV (1-2). De 23-jarige vleugelverdediger beging een halfuur voor tijd een harde overtreding op de enkel van Jarne Steuckers. Hij is door de tuchtcommissie van de KNVB voor drie duels geschorst waarvan één voorwaardelijk.

Voor Culhaci is de rode kaart zijn eerste in zijn profcarrière. De Amsterdammer speelde al meer dan honderd duels in het betaald voetbal. Hij kwam in augustus over van FC Utrecht. Vanaf februari is Culhaci basiskracht op De Braak.