LIVE | Dramatische avond Helmond Sport: snelle rode kaart en ruime achterstand

Helmond Sport zonder geschorste sterkhou­der naar Jong PSV: ‘Wrange nasmaak snel wegspoelen’

22 februari Helmond Sport moet het dinsdagavond tegen Jong PSV zonder een van zijn beste spelers doen. Rechtsback Boyd Reith is geschorst, verder is het twijfelachtig of Dean van der Sluijs de wedstrijd haalt. Trainer Wil Boessen wil desondanks maar één ding met zijn ploeg: richting het linkerrijtje.