LIVE | Duijvestijn zet Helmond Sport weer naast Jong FC Utrecht

voorbeschouwing Helmond Sport wil bijna histori­sche ‘thuisvloek’ uitbannen tegen Excelsior: ‘Zijn er heel dichtbij’

12 november Het kwam één keer eerder voor dat Helmond Sport 15 thuisduels op rij niet wist te winnen, in het eredivisieseizoen 1983-1984. Ook nu staat de teller op 15, tegen Excelsior moet daar vrijdagavond (18.45 uur) verandering in komen. ,,We zijn er heel dichtbij. Dat voel ik aan alles”, zegt Wil Boessen.