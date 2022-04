LIVE | Eindelijk is het raak: Seys helpt Helmond Sport aan verdiende voorsprong

Derbyheld trekt zich weinig aan van bierdouche en scheldka­non­na­des: ‘Dan mag je wel een lange neus trekken toch?’

Zijn shirt was doordrenkt met alcohol. Met dank aan stadsgenoten, die zijn bloed wel konden drinken. Niet één maar twee bierdouches kreeg hij vrijdag over zich heen. Maar Joey Sleegers lachte er alleen maar om. Hij was de held uit Helmond, alleen dan wel in het shirt van de rivaal.

