LIVE | Fikse tegenvaller voor Helmond Sport in begin tweede helft in Nijmegen

Helmond Sport treft Excelsior in KNVB-be­ker, FC Eindhoven naar Emmen

3 oktober In de eerste ronde van de KNVB-beker moet FC Eindhoven het in een uitduel opnemen tegen eredivisionist FC Emmen. Helmond Sport lootte zaterdag een thuiswedstrijd, waarin Excelsior de tegenstander is. PSV is de eerste ronde vrij. De ploegen die Europees voetbal spelen, stromen in de tweede ronde van het bekertoernooi in.