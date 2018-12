LIVE | Gehavend Helmond Sport wil in kelderduel barrière slechten

voorbeschouwing Helmond Sport ondanks blessure­golf vol vertrouwen tegen Jong FC Utrecht: ‘Als we winnen zijn we er écht doorheen’

11:43 Helmond Sport is bezig aan een moeizaam seizoen, maar trainer Robby Alflen bekijkt het graag positief. De laatste wedstrijden tegen hoogvliegers Sparta, Go Ahead en TOP Oss leverden vier punten én een positief doelsaldo op. ,,Als we tegen Jong FC Utrecht door kunnen pakken, heb ik het gevoel dat we er echt doorheen zijn. Ook al zal het niet makkelijk worden”, benadrukt Alflen.