LIVE | Goselink leidt Helmond Sport naar voorsprong tegen Excelsior

Helmond Sport huurt Turks jeugdinter­na­ti­o­nal van Kasimpasa

2 oktober Helmond Sport huurt linksback Berk Cetin voor de rest van dit seizoen van Kasimpasa, dat op het hoogste niveau in Turkije speelt. De 20-jarige vleugelverdediger, geboren en getogen in Duitsland, doorliep de opleiding van Borussia Mönchengladbach, maar tekende begin dit jaar nog in Turkije.