LIVE | Goselink wijst Helmond Sport de weg naar derde zege op rij

nabeschouwing Linkerrij­tje of zelfs play-offs? Helmond Sport mag na knappe zege even dromen: ‘Zijn met iets moois bezig’

17 februari Het linkerrijtje is nu al binnen handbereik, maar zit er nóg meer in voor dit Helmond Sport? De overwinning op titelkandidaat Almere City FC zorgt in ieder geval voor vertrouwen op De Braak, zeker nu de ploeg acht wedstrijden op rij ongeslagen is. Het gevoel is goed, ook bij Jelle Goselink.