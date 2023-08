LIVE | Griekse basisdebutant zet Helmond Sport op voorsprong tegen FC Den Bosch

Mallahi kan invallen

Twee dagen nadat hij gecontracteerd werd, kan Mohamed Mallahi zijn debuut al maken voor Helmond Sport. Trainer Bob Peeters zei daar gisteren over: ,,Na het vertrek van Eros Maddy waren we op zoek naar een rechtsbuiten, naar een concurrent voor Joseph Amuzu. Amuzu is een jonge speler die niet altijd 90 minuten kan spelen. Mallahi is sterk in de een-tegen-een. Amuzu moet het meer van zijn loopacties in de diepte hebben. Zo heb ik als trainer elke wedstrijd iets te kiezen.”