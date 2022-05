LIVE | Hekkensluiter Helmond Sport speelt duel om des keizers baard tegen FC Den Bosch

interview Na blessures en pech breekt deze oud-Aja­cied alsnog door bij Helmond Sport: ‘Timothy ging het hardst’

Wat als? Wat als Paul Fosu-Mensah (20) niet op zijn twaalfde al zwaar geblesseerd was geraakt en wat als er geen coronacrisis was geweest? Dan had de nuchtere oud-Ajacied misschien wel het pad van zijn bekende broer gevolgd. Nu breekt hij alsnog door bij Helmond Sport. ,,Het geloof geeft me rust.”

26 maart