LIVE | Helmond Sport blijft vooralsnog makkelijk overeind bij NAC, bezoekers krijgen kansen op meer

Helmond Sport wil na turbulente transferzo­mer doorpakken tegen FC Emmen: ‘Zijn minder naïef’

Dertien nieuwe gezichten, twaalf vertrekkers en dan werd er nog aan diverse spelers getrokken. Helmond Sport kende een drukke transferzomer, trainer Wil Boessen is opgelucht dat de deadline is verstreken én dat het nu puur over de competitie gaat. Vrijdagavond komt FC Emmen op bezoek.

2 september