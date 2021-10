LIVE | Helmond Sport gaat in het verre noorden voor bekerstunt tegen FC Groningen

Helmond Sport pijnigt zichzelf met harde nederlaag tegen Jong FC Utrecht

18 september Helmond Sport heeft vrijdag een vervelende nederlaag geleden tegen Jong FC Utrecht: 0-3. De ploeg van Wil Boessen maakte - zeker na rust - te weinig aanspraak op een resultaat in eigen huis. Het is alweer de vijfde nederlaag in zeven competitieduels voor Helmond Sport.