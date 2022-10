LIVE | Helmond Sport gaat na rumoerige week voor een goed resultaat

Cupkoorts is Helmond Sport vreemd: alweer einde oefening na een ronde

Helmond Sport heeft niet bepaald cupkoorts onder de leden. Voor de elfde keer in de laatste twaalf jaar zit het bekeravontuur er al na één ronde op. Dit keer vond de eerstedivisionist zijn Waterloo in Deventer. De Helmonders verloren woensdagavond bij Go Ahead Eagles, de nummer dertien van de eredivisie, met 3-1.

19 oktober