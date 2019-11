LIVE | Helmond Sport geeft alsnog een punt uit handen tegen De Graafschap

UPDATE Helmond Sport voor achtste keer uitgescha­keld door amateurs in KNVB-be­ker

29 oktober Het zal voor Helmond Sport een lange terugreis zijn vanuit Veenendaal. De profclub verloor dinsdagavond met 2-1 van GVVV, uitkomend in de tweede divisie. Voor Helmond Sport was het de achtste keer in de clubgeschiedenis dat de ploeg door een amateurteam uit de beker werd geknikkerd.