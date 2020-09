LIVE | Helmond Sport geeft gas, maar vergeet te scoren tegen FC Volendam

Helmond Sport heeft met smalle selectie luxepro­bleem in aanloop naar derby met Eindhoven

10 september Helmond Sport reist vrijdag met een goed gevoel af naar FC Eindhoven. De selectie van Wil Boessen is ondanks de smalle samenstelling honderd procent fit en heeft een goed gevoel overgehouden aan de competitiestart. Boessen heeft achterin keuze te over en daar lijkt vooralsnog de enige onzekerheid in de samenstelling voor de derby te zitten.