LIVE | Helmond Sport haalt veelbesproken duel met FC Emmen in

Helmond Sport-ere­lid Sjef van den Broek (89) overleden

HELMOND - Helmond is een bekend gezicht verloren: Sjef van den Broek is op 89-jarige leeftijd overleden. Van den Broek was onder meer erelid van Helmond Sport, waar hij liefst 22 jaar in het bestuur zat en met zijn bedrijf Albema-Robema vele jaren hoofdsponsor was.

3 januari