LIVE | Helmond Sport heeft het zwaar, maar houdt vooralsnog stand in Venlo

Helmond Sport heeft na ‘harde klap’ wat recht te zetten tegen Jong FC Utrecht, Seys weer terug

16 september De 3-2 nederlaag in de derby met FC Eindhoven van maandag was ‘een harde klap’ voor Helmond Sport, en dan vooral omdat de ploeg van trainer Wil Boessen totaal onherkenbaar was. Tegen Jong FC Utrecht moet er vrijdag kortom wat rechtgezet worden. ,,Mogelijk dat ik iets zal veranderen.”