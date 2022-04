LIVE | Helmond Sport houdt duel met Jong AZ nog altijd op 0-0

Helmond Sport heeft Goselink en Vereijken terug tegen Roda JC

Jelle Goselink en Sander Vereijken staan voor hun rentree bij Helmond Sport. Het duo keert vrijdag in het duel bij Roda JC terug in de wedstrijdselectie na blessureleed. De verwachting is dat beide spelers in het Parkstad Limburg Stadion op de bank beginnen.

