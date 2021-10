LIVE | Helmond Sport houdt gelijke tred met ADO

nabeschouwing FC Eindhoven is Helmond Sport voorlopig de baas, qua punten en qua gevoel

14 september Het verschil tussen FC Eindhoven en Helmond Sport is duidelijk kleiner geworden ten opzichte van vorig seizoen, bleek in de derby van maandagavond wel weer: 3-2. Vooral door de verbeteringen bij FCE, dat de rivaal uit Helmond voorlopig een stap voor is. Qua punten, maar ook gevoelsmatig wel.