LIVE | Helmond Sport in crisis krijgt titelkandidaat Sparta op bezoek

Helmond Sport zet klopjacht in op vuurwerk­gooi­er in derby: ‘Spelen met het leven van een ander gaat te ver’

25 november Veiligheidscoördinator Marco Huizing van Helmond Sport stelt alles in het werk om de persoon die tegen FC Eindhoven met zwaar vuurwerk gooide in de kraag te vatten. ‘Dat er een idioot in ons eigen vak zit die het nodig vindt om een zwarte cobra (of iets soortgelijks) af te steken, gaat gewoon TE VER’, stelt Huizing op de Facebookpagina van Helmond Sport.