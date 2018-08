LIVE | Helmond Sport jaagt tegen degradant FC Twente op eerste doelpunt

Ervaren verdediger Kjell Knops tekent bij Helmond Sport: 'Wil weer lekker voetballen'

23 augustus Helmond Sport heeft zich versterkt met Kjell Knops (31). De verdediger uit Limburg trainde al een week mee in Helmond en heeft donderdag een contract voor één seizoen getekend. ,,We hebben een goede, jonge en gretige groep waar ik met mijn ervaring een rol in kan vervullen."