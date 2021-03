LIVE | Helmond Sport kan bij winst op Excelsior aanhaken bij middenmoot

Teleurstel­ling verschijnt aan de oppervlak­te na dramaweek voor Helmond Sport: ‘Ik verdien meer’

28 februari In het grotere geheel overheerst nog altijd de vreugde van de wederopstanding van Helmond Sport. Maar een slechte week, met een gelijkspel tegen Jong PSV en een terechte nederlaag tegen nummer laatst FC Dordrecht, maakt ook duidelijk dat er sprake is van teleurstelling in de selectie.